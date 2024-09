Così Fedez chiedeva aiuto a Luca Lucci per pubblicizzare la sua bibita Boem a San Siro

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 30 settembre 2024) Uno degli indagati dell’operazione di questa mattina, che ha portato all’arresto di 19 ultrà di Milan e Inter, era entrato in affari anche con il rapper. È il 26 ottobre del 2023 quando gli inquirenti intercettano una conversazione tra(non indagato) e, ovvero il leader della Curva Sud del Milan: al centro c’è la “possibilità di somministrare la bevanda a marchio ‘‘ (ovvero la bevanda sponsorizzata dae dal collega Lazza) all’interno dello stadio Meazza in occasione degli eventi calcistici”, come si legge negli atti della Procura. E tanto altro. Gli affari traentrano nel vivo il 14 novembre dello scorso anno. In una chiamata intercettataspiega acome possono organizzarsi: l’idea è quella di subappaltare ala gestione della distribuzione di, sia per la vendita all’interno che all’esterno dello stadio.