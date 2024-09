Colombiana | dal cast al sequel le curiosità sul film con Zoe Saldana

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 30 settembre 2024): dalal, lesulcon ZoePrima di diventare celebre per il ruolo di Gamora in Guardiani della Galassia, l’attrice Zoeè stata protagonista di un notod’azione quale. Distribuito al cinema nel 2011, il titolo è scritto e prodotto da Luc Besson, celebre autore deiNikita e Lucy, mentre alla regia vi è Olivier Megaton, noto per essere stato poi l’autore di Taken – La vendetta e Taken 3 – L’ora della verità. Incentrato sulla figura di un’assassina in cerca di vendetta per l’omicidio della sua famiglia, ilsi è rivelato un buon successo al box office. Nonostante le critiche generalmente negative della critica, ilè stato lodato per le sue sequenze d’azione dalle affascinanti coreografie. La stessaè stata apprezzata per la sua ennesima convincente interpretazione.