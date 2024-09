Un Posto al Sole Anticipazioni Prossime Storyline | Ida o Roberto chi verrà aggredito?

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di domenica 29 settembre 2024) Unal: Marina e Lara hanno una discussione. Diego raggiunge Ida per i dettagli sull’aggressione! Unal: Diego rivela ad Ida qualcosa di molto importante sull’aggressione! Marina e Lara litigano in ospedale! Mariella vuole la separazione da Guido! Rosa in pericolo! C’è grande attesa per le puntate di Upas del mese di Ottobre 2024 che, come preannunciato da diversi spoiler, saranno all’insegna della suspense e dei colpi di scena! Le nuoveUnalgarantiscono momenti imperdibili! Gli spoiler indicano che ampio spaziodato alla vicenda dell’aggressione! Presto, scopriremo sia il volto della vittima che il nome dell’aggressore, ma prima di questo Diego farà ad Ida una rivelazione importantissima dopo una sorta di “illuminazione”.