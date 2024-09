Treni e bus in contemporanea I ragazzi costretti a restare a piedi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) Neanche scapicollandosi giù dal treno e fuori dalla stazione potrebbero fare in tempo, anche perché sulla carta non passa nemmeno un minuto tra l’orario di arrivo dell’uno e quello di partenza dell’altro. Se poi accade che il treno sia in ritardo, è anche peggio. A quel punto le scelte sono solo due: aspettare un’ora fino alla corsa successiva o farsi venire a prendere, per chi può, dai nonni o dai genitori. È la situazione con cui hanno a che fare ogni giorno alcuni studenti residenti a Briosco che frequentano le scuole superiori nel Lecchese. Il problema con cui devono fare i conti è la perfetta contemporaneità dell’orario d’arrivo a Renate del treno con cui rientrano da scuola e dell’orario di passaggio dell’autobus che dalla stazione dovrebbe portarli a casa. Di fatto, isi trovano a perdere sistematicamente il pullman.