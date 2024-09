Serie A Roma-Venezia 2-1 | vittoria in rimonta per i giallorossi

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di domenica 29 settembre 2024) Lainsupera ilper 2-1 all’Olimpico nella gara valida per la sesta giornata di campionato. Veneti in vantaggio con Pohjanpalo al 44?, nella ripresa il forcing deiviene premiato con le reti di Cristante al 74? e Pisilli all’83’. Per la squadra di Juric secondaconsecutiva dopo il successo casalingo sull’Udinese. Como-Verona 3-2, secondo successo di fila per Fabregas Nell’altro match delle 15.00, il Como ha battuto il Verona 3-2. Per la squadra di Fabregas in rete Cutrone, autore di una doppietta, e Belotti. Il Verona aveva trovato il pareggio con un rigore di Lazovic. Nel recupero il gol del 2-3 firmato Lambourde. Grazie a questo successo, il secondo di fila, il Como si porta a 8 punti in classifica. Il Verona di Paolo Zanetti resta a 6 punti.