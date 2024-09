Pandemonium Teatro | i numeri e i programmi della nuova stagione teatrale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 29 settembre 2024) Prende il via ad ottobre ladi, storico di centro di produzioneche nel suo 36° anno di attività, propone una ricchissima programmazione dedicata come sempre alle nuove generazioni e non solo, tra spettacoli per il pubblico, attività per le scuole, laboratori teatrali e progetti speciali in continua evoluzione. Un’evoluzione che nella scorsaha generato un totale di 8.390 spettatori e che si manifesta come elemento trasversale ad ogni proposta, in un’ottica di crescita culturale e contemporaneità, come dichiara Raffaella Basezzi, presidente e direttrice di: “Sono particolarmente lieta di presentare ladedicata principalmente alle giovani generazioni, dove l’innovazione e la creatività si incontrano per dar vita a storie che ispirano e sfidano.