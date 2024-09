Pagelle Moldovan è un salvataggio che vale parecchio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024)6,5. A lungo inoperoso, quando serve c’è. E ilsu Di Serio, dopo quasi un’ora di inattività,. PAZ 6. Ha gamba, e lo si vede dalla continuità con cui sostiene la fase offensiva. Un giallo – che Piccinini gli ‘regala’ tra lo stupore dei più – non lo depotenzia: continua a spingere, ma quando trova lo spazio per fare male non è preciso (1’ s.t. Toljan 6. Buon incursioni a cercare il fondo: su una, per pochissimo, il banco non salta, ma Gori sbroglia in uscita) ROMAGNA 6,5. Il piano-gara gli consegna più spesso Pio Esposito che non Di Serio: limita entrambi prima di trovare una gran chiusura nel finale che ne nobilita il match. MUHAREMOVIC 6. All’esordio dal 1’ in campionato, tradisce qualche affanno in avvio nei confronti di un Di Serio molto mobile, in avvio poi si registra, crescendo e ‘tenendo’.