Mondiali di pattinaggio | un trionfo Desirèe Cocchi si veste d’argento

(Di domenica 29 settembre 2024) Proprio ieri si è chiusa la "World Cup Figures" della specialità "obbligatori", la coppa del mondo diche ha visto sfidarsi al PalaKobilica oltre un centinaio di pattinatori e di pattinatrici che rappresentano l’Austria, il Brasile, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Colombia, il Cile, la Germania, il Portogallo, la Svizzera, la Spagna, l’Uruguay, l’Australia, l’India e il Regno Unito. E la Primavera Prato, che ha organizzato l’evento in collaborazione con il DLF Pistoia e fornito quattro atleti alla Nazionale italiana di Fabio Hollan, può festeggiare anche per la medagliaconquistata dalla "portacolori". La ventiquattrenne pattinatrice, che ormai da qualche anno affianca come collaboratrice tecnica l’allenatrice e sorella Candida, si era laureata campionessa del mondo a livello giovanile, nel 2018.