L’obiettivo è la promozione diretta Dalla Supercoppa una spinta in più

(Di domenica 29 settembre 2024) La forza di una squadra rinnovata e rinforzata dopo la finale di Coppa Italia e quelladell’anno scorso, la competenza di uno staff tecnico che si è calato nella realtà che lo circonda, la coesione di una compagine societaria che punta tutta insieme verso un’unica direzione e una tifoseria che per passione, affetto, partecipazione non ha eguali. In Fortitudo si sogna una stagione da grandi protagonisti,tutt’altro che nascosto, ma mai urlato ai quattro venti si chiama serie A. Un po’ per scaramanzia, molto per la qualità del lotto degli avversari di una serie A2 che sembra quasi un A Bis, un po’ perché a volte il fato ci mette del suo, in casa Fortitudo la parolanon escebocca di nessuno, ma è altrettanto vero che non ci si nasconde,nel breve per non dire nel brevissimo periodo si chiama serie A.