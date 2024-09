La Cittadella della Scala in sospeso Scontro legale con la ditta sconfitta | Esclusi ingiustamente dalla gara

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) L’appalto per la Magnifica Fabbricadiventa materia per il Tar. Il consorzio Cadel ha impugnato l’esito del bando europeo da 25 milioni di euro, ritenendo illegittima l’one da una competizione in cui si era classificata al primo posto. Stando a quanto emergedelibera con cui la Giunta comunale si è costituita in giudizio, la società ha rinunciato alla richiesta di sospensiva dei provvedimenti contestati, a patto che i giudici fissassero in tempi rapidi l’udienza di merito: l’appuntamento in aula è fissato per il 6 novembre. Allaper la realizzazionedel Piermarini, progetto che punta a riunire depositi e laboratori del teatro in un’unica sede nel quartiere Rubattino, hanno risposto quindici imprese.