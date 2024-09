Incidente mortale sulla provinciale muore imprenditore 41enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 29 settembre 2024) Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora unsulle strade pugliesi. Il drammatico sinistro si è verificato tra il comune di Ostuni e quello di Carivigno, in provincia di Brindisi. Secondo le prime indiscrezioni di quanto avvenuto l’episodio ha visto coinvolta una sola vettura che, per cause ancora tutte da specificare e chiarire, è andata a sbattere contro un muretto a secco.sul colpoAlla guida dell’auto c’era undi 41 anni, residente ad Ostuni, che era alla guida della BMW e ne ha perso il controllo, provocando il fortissimo impatto. Sul posto dell’sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’. Troppo gravi le ferite riportate dopo lo schianto.