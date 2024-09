Elezioni Austria avanti estrema destra

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 29 settembre 2024) 17.38 Il partito diFpo è in netto vantaggio in. Emerge dalle proiezioni di voto per lelegislative. Fpo al 29% dei voti,in crescita del 13% rispetto all'ultima tornata elettorale. Il Partito Popolareco di centro(Ovp) è al 26,2%. Il Partito Socialdemocratico (Spo) al 20,4%. Neos Nuova8,8% e Verdi 8,6%. Il Partito della Birra 2,1%: probabilmente non supererà la soglia del 4% per entrare nel Consiglio nazionale. Così come il Partito comunista (Kpo), al 2,9%.