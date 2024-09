Udinese-Inter 2-3 Lautaro si sblocca e i nerazzurri riagganciano il Milan

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di sabato 28 settembre 2024) Un colpo di spugna sul derby per ritrovare punti, fiducia e sorriso. L’non brilla troppo ma non si fa prendere dall’ansia ed, evitando di cadere nella insidiosa trappola di Udine, si rialza e torna a vincere spinta dal suo bomber, che ritrova la via del gol al momento giusto. Serviva un successo per cacciare i cattivi pensieri, riagganciare ile tornare in scia, e la squadra di Inzaghi, con un 3-2 con qualche sofferenza di troppo, si è fatta trovare pronta nonostante le troppe imprecisioni sotto porta e una mancanza di fluidità nel gioco. Oltre a disattenzioni difensive che hanno permesso ai bianconeri di sognare un possibile pareggio a una manciata di minuti dal termine.