Milano fiumi di droga in città | cannabis in settimana cocaina ed ecstasy nel weekend

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024)– Più di una tonnellata e mezzo disequestrata ae dintorni nei primi sei mesi dell’anno. Idi sostanze tra eroina,, hashish, marijuana e droghe sintetiche intercettati dalle forze dell’ordine – dati riportati nelle tabelle del Ministero dell’Interno – lasciano capire quanto il fenomeno non sia da sottovalutare, pur essendoci un calo non da poco rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando i chili scovati erano stati più del doppio. Perché comunque il capoluogo lombardo è sempre sul podio, insieme a Roma e a Reggio Calabria. E perché non è dato sapere quanto, effettivamente, finisca sulle piazze di spaccio. Verosimilmente molto, molto di più.