Medioriente | Hezbollah conferma la morte del suo leader Nasrallah

(Di sabato 28 settembre 2024) Milano, 28 set. (LaPresse) –ufficialmente ladel suo, Hassan. Lo riporta la testata libanese L’Oriente Le Jour. In un comunicato letto in diretta sul canale al-Manar, il partito ha annunciato che “il maestro della resistenza” Hassan“si è mosso al fianco del suo Signore come un grande martire”. “Si è unito alla carovana dei martiri di Karbala” e “ai suoi compagni, i martiri immortali di cui ha guidato la marcia per trent’anni, conducendoli di vittoria in vittoria”, ha aggiunto il partito.