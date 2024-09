La Polizia di Stato rintraccia e restituisce preziosi rubati dopo un inseguimento notturno tra Arezzo e Chiusi

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 28 settembre 2024) Nella giornata di ieri, la Squadra Mobile della Questura diha restituito ai legittimi proprietari parte della refurtiva recuperata a bordo di un’Alfa Romeo rubata, fermataunterminato alle porte di. Nella notte tra il 16 e il 17 settembre,alcuni furti in abitazione segnalati ad, laha intercettato l’auto con a bordo tre malviventi che, non appena individuati dagli agenti, si sono dati alla fuga. L’è proseguito fino al casello di, dove il veicolo èabbandonato dai ladri, fuggiti a piedi attraverso i campi. All’interno dell’auto, oltre a strumenti da scasso e targhe rubate, sono stati ritrovati alcuni monili in oro e circa 500 euro in contanti.