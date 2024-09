La Fermana mette l’Isernia nel mirinio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Testa dellatotalmente rivolta al match di domenica prossima e solo a quella, perché il mantra resta quello di pensare una gara alla volta. Sottovalutaresarebbe un gravissimo errore perché la squadra di mister Farrocco finora ha sempre mostrato ottime cose. Un ko immeritato alla prima giornata al Del Conero dove ha creato più volte i presupposti per fare male, un successo in extremis su un fondo impossibile come quello di Isernia (campo ora risistemato e pronto per la prossima gara interna) e uno 0-0 con tante emozioni come contro la Vigor. Squadra camaleontica che ha cambiato più volte sistema di gioco ma che dovrebbe ripresentare a Fermo il 4-3-1-2 che tanto bene ha fatto domenica scorsa.