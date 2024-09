Isola Sacra viabilità provvisoria per la manifestazione Alzati e pedala

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 28 settembre 2024) Fiumicino, 28 settembre 2024 – In occasione dell’iniziativa Diocesana “” il Comune di Fiumicino informa che verrà disposta la seguente disciplina trafficoper tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti, per il giorno 28 settembre 2024, dalle 15.00 alle 17.45 circa, fino al termine dellata ecologica: Chiusura al transito veicolare in Fiumicino/in: Via Giuseppe Frassinetti dal parcheggio parrocchiale, Via Moschini, Viale Danubio, Via Rodano, Via Giorgio Giorgis con sosta alla Parrocchia Stella Maris, Via delle Meduse, Via Tempia della Fortuna, Viale Traiano a sinistra, altezza attraversamento pedonale pista ciclabile fino al Ponte Due Giugno, Ponte Due Giugno lato riservato ai ciclisti,, Via della Torre Clementina, sosta Parrocchia Madre di Santa Maria Porto della Salute, Via di S.