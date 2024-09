Grande Fratello Jessica si è presa una cotta per Giglio | Mi manda fuori di testa

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 28 settembre 2024)Morlacchi alha confessato alle sue amiche che quello che era nato come un gioco si è trasformato in qualcosa di più serio prendendosi unaper‘Luca’li. “Mi piace, è molto sensibile e questa cosa midi” – ha dichiarato la cantante a Shaila Gatta – “Prima me lo spupazzavo perché me lo vedevo come un fratellino, ora sono due giorni che tengo le distanze. Lui ha detto cheha lasciato una cosa aperta, non ha detto di essere innamorato o che quellaè la sua fidanzata, però“.Morlacchi vorrebbe che le sue amiche parlassero con: “Ditegli che mi piace”Morlacchi ha poi dato precise indicazioni alle sue amiche, in particolar modo a Ila Clemente: “Voi dovete andare dae fargli una battuta tipo ‘ho parlato cone a lei piaci’.