Giletti il ritorno in Rai riparte da Lo stato delle cose su Rai3 | siparietto con Carlo Conti

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 28 settembre 2024) Ildi Massimo. Per lui è finalmente arrivato il momento di tornare a condurre un nuovo programma in Rai. Il torinese, 62 anni, dopo aver condotto le serate-speciali “La Tv fa 70” e “Ustica: una breccia nel muro”, da lunedì 30 settembre sarà in prima serata su Rai 3 con “Lo”, il nuovo programma di Rai Cultura in onda da lunedì 30 settembre in prima serata su Rai 3. Il programma racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva: per fare il punto su ‘lo’ per quello che è e non per quello che appare. Lo stile del programma è firmato da Massimo