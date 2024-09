Gf Lorenzo suggerisce a Giglio di provarci con Jessica per audience | la reazione dei fan

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 28 settembre 2024) Il Grande Fratello non è solo un gioco di convivenza, ma anche un campo di battaglia fatto di tattiche, alleanze e mosse calcolate. Questa volta al centro delle polemiche ci finisce, uno dei protagonisti della Casa, che, sottovoce, ha consigliato adi utilizzareMorlacchi come pedina per restare nel reality. Le sue parole, pronunciate con una disinvoltura che ha lasciato senza parole i telespettatori, sono diventate subito virali, scatenando un’ondata di critiche sui social, in particolare su X. Il suggerimento di: una mossa strategica che divideSpolverato, parlando conin giardino, ha esposto un piano che non ha tardato a creare scompiglio tra i fan. Con un po’ di freddezza, ha suggerito al giovane di fingere un interesse versoMorlacchi per aumentare le sue possibilità di permanenza nel programma.