Genoa-Juve Motta lancia il baby Rouhi | chi è

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 28 settembre 2024) (Adnkronos) – “Per una volta vi dirò in anticipo la formazione della. Domani partiranno dall’inizio: Perin, Danilo, Bremer, Kalulu,, Fagioli, McKennie, Nico, Koopmeiners, Yildiz e Vlahovic”. Thiago, allenatore della, svela la formazione titolare che scenderà in campo domani in casa del. Nello schieramento, spicca un nome poco noto. E’ Jonas, ventenne esterno svedese che completerà il reparto arretrato a Marassi. Ilnon è al debutto assoluto, visto che ha giocato 13 minuti nella gara vinta a Verona nella seconda giornata. Domani, però, per la prima volta sarà titolare.è arrivato allanel 2020, facendo strada nel settore giovanile dall’Under 16 fino alla Primavera e alla Next Gen.