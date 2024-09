Cosa sono i Crumbl cookies e come fare a casa i biscotti più virali del web

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 28 settembre 2024) Ideicon gocce di cioccolato realizzati e messi in vendita dalla catena americana, un brand specializzato in prodotti da forno gourmet, fondata nel 2017 dai cugini Sawyer Hemsley e Jason McGowan. Lo loro particolarità è tutta nella consistenza unica, morbida all’interno, ma friabile fuori.diventatisul web, in particolare su TikTok, per la grande varietà di gusti in cuiproposti quotidianamente. Con tanto di frosting e glasse diverse. Ma, e qui sta il bello, si realizzano acon pochi ingredienti e con una cottura molto breve. Intanto,conta milioni di followers, deliziati dalla scelta di ingredienti di alta qualità. E dal fatto che isiano sfornati freschi ogni giorno (e ogni giorno tutti venduti).