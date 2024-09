Calcio Eccellenza | oggi derby al Bernicchi Città di Castello-Sansepolcro Debutta Mambrini ma quanti guai

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024)DI– All’orizzonte c’è iltradizionalmente più sentito (alle 15.45 allo stadio "" contro il Vivi Altotevere, arbitro Tomei di Sapri) ma si fatica quasi ad accorgersene. Ildisembra sempre più un porto di mare, il via vai (i movimenti in uscita sono decisamente superiori a quelli in entrata) da stazione Termini a Ferragosto. Per quanto concerne la struttura tecnica, sono stati esonerati l’allenatore Mario Palazzi ed il suo vice Carlo Bernardini, fine del rapporto anche con il Ds Giorgio Contu ed il preparatore atletico Giosuè Cabitta. Il nuovo allenatore è Lorenzo, reduce da esperienze a Panama e Guantanamo e, prima ancora, a Cuba (con un massimo campionato vinto e la guida della Nazionale): suo vice è Lorenzo Angelini, ex Selci Nardi e Virtus San Giustino.