Al fuoco! Arezzo brucia ai tempi di Silla | un viaggio tra storia e mito

(Di sabato 28 settembre 2024) Al, al: l’incendio aidiUgo: “Dai, aiutatemi! Un mezzo giro glielo ho fatto fare, ma questa maledetta manovella del trasfer non funziona!” “Al, al!” gridò Lucius Vigilantes. I due ragazzi, impietriti dalle fiamme che avvolgevano gran parte del Foro, videro l’incendio propagarsi verso via Mazzini e via Cavour, che allora non portavano ancora quei nomi. “Prendete quei due ragazzi e portateli in salvo!” urlò lo stesso Lucius. Ormai l’incendio aveva invaso tutta la città alta, appiccato dalle milizie di. Un centurione incendiario riuscì ad afferrare i due giovani, portandoli in salvo ma facendoli prigionieri. Furono condotti a Roma, al cospetto di colui che aveva ordinato l’incendio die l’eccidio di molti suoi cittadini.