Tutti in fuga sulla manovra pure Giorgetti se la dà a gambe

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il ministro dell’Economia, Giancarlo, ha preso lo stesso vizietto della premier Giorgia Meloni. Ovvero sottrarsi alle domande dei cronisti. A vestire i panni del suo avvocato difensore è stato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Il numero uno di via XX Settembre non si è presentato alla conferenza stampa successiva al Consiglio dei ministri in cui ha illustrato il Piano Strutturale di Bilancio, con i dati aggiornati alla luce delle revisioni di contabilità nazionale rilasciate dall’Istat lo scorso 23 settembre e dopo il confronto con le parti sociali. “L’ultima cosa che c’è è quella di sottrarsi al confronto”, ha detto Mantovano rispondendo a una domanda proprio sull’assenza del ministro leghista. Che invece si è abbandonato a un profluvio di dichiarazioni nel corso del suo intervento (da remoto) all’assemblea di Federmeccanica.