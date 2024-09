Sostenibilità e passione La sfida di Gresmalt

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024), efficienza e lealtà verso il cliente. Sono i valori del gruppopresente al Cersaie, la fiera internazionale dedicata al settore della ceramica, che chiude i battenti oggi a Bologna. La storia dell’azienda– leader in Italia e nel mondo per la produzione e commercializzazione di gres porcellanato per pavimenti e rivestimenti – parte nel 1968 quando Carlo Salvarani acquista il terreno di Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, dove ha inizio la sua avventura imprenditoriale.cresce negli anni, prima sotto la sua guida, poi sotto quella dei figli Alessandra e Filippo. "Nei tre stabilimenti produttivi – illustra Alessandra Salvarani, chief ESG Officer e vicepresidente – sono stati prodotti 18,2 milioni di m2, con un fatturato di 162,8 milioni di euro".