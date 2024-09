Sfera Ebbasta altre due date si aggiungono al tour nei palasport del 2025

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ilnei palazzetti neldiregistra due nuovi sold out e aggiunge due nuoveA sei mesi dalla partenza, ildi– prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Thaurus Live – registra due nuovi sold out e aggiunge due nuove. Padova (sold out il 1 marzo) e Firenze (sold out il 6 marzo) raddoppiano, aprendo rispettivamente una seconda data il 2 marzoalla Fiera di Padova, e il 7 marzoal Nelson Mandela Forum. I biglietti per le nuovedi Padova e Firenze saranno disponibili a partire dalle ore 14:00 di oggi, venerdì 27 settembre, su www.vivoconcerti.com e dalle 14:00 di mercoledì 2 ottobre nei punti vendita autorizzati. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.