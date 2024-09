Renato Zero accende l’autunno con i nuovi live di Autoritratto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 27 settembre 2024) Roma, 27 set. (askanews) –è pronto a dare il via aiautunnali di “– I concerti evento” nei principali palasport d’Italia. La partenza, dall’Unipol Forum di Milano, ha tutto il sapore di una speciale festa in tre date -29 e 30 settembre, e 2 ottobre: per la prima volta nella sua ultracinquantennale carriera,festeggerà con il suo pubblico il compleanno sul palco della città meneghina. “Sarà la nostra grande festa: in nome della musica, di questi anni vissuti quasi interamente al vostro fianco e delle emozioni meravigliose e indimenticabili che ogni volta ci scambiamo. Quanta energia ci ho messo per conquistarti, mia adorata Milano. Tornare a raccogliere il tuo abbraccio festoso e possente è il più bel regalo che possiamo farci”, ha dichiarato