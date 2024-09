Previdenza integrativa questa sconosciuta

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 27 settembre 2024) Brutto doverlo ammettere, ma ogni tanto allo Stato tocca fare il papà dei cittadini, prenderli per mano e costringerli a fare qualcosa nel loro interesse. Per esempio, obbligarli a investire dei soldi nei fondi integrativi in modo da non ritrovarseli a fine carriera poveri e arrabbiati con una pensione pubblica molto più bassa dello stipendio. Con il sistema attuale, chi smetterà di lavorare dal 2040 in poi con almeno 40 anni di contributi rischia infatti di prendere dall’Inps circa il 60 per cento dell’ultima retribuzione. Poco. Ma con il debito che abbiamo, aumentare la spesa previdenziale è impossibile: anzi, appena possono, i governi tagliuzzano gli assegni dei pensionati attuali riducendo l’adeguamento all’inflazione e risparmiando così miliardi.