Nulla è vero tutto è permesso | apologia del Caos per un’epoca di caos

(Di venerdì 27 settembre 2024) Alamut, patria degli Assassini Tra le inospitali gole del settentrione dell'Iran, sorgeva in epoca medievale la misteriosa fortezza di Alamut, trasformata dal religioso ismailita Hasan-i-Sabbah in un centro iniziatico di predicazione dell'Ordine degli ?ash?shiyy?n. Alla fortezza sarà dedicato un oscuro romanzo dello scrittore triestino-sloveno Vladimir Bartol, apparso per la prima volta nel 1938, mentre sulla figura di Hasan e sull’Ordine saranno diversi i saggi e i riferimenti; in italiano ‘Il vecchio della montagna’ di Betty Bouthoul e ‘L’ordine degli assassini’ di Marshall G.S. Hodgson, entrambi per Adelphi, senza contare poi la cultura pop col videogioco ‘Assassin’s Creed’ e la musica con l’omonima canzone degli Hawkwind, a lasciar intendere l’interesse suscitato da questa remota ma attualissima congrega.