Il Napoli annuncia la nuova partnership con Maneki

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 27 settembre 2024) La SSC, tramite un comunicato sui propri canali ufficiali,lacon. Questa la nota del club: SSCorgoglioso dire unaed entusiasmantecon“L’SSCè orgoglioso dire unaed entusiasmantecon, una criptovaluta costruita sulla blockchain Solana e ispirata all’iconico simbolo giapponese di buona fortuna, il-neko. Questa collaborazione rappresenta un passo avanti per il club, che unisce la tradizione con l’innovazione digitale all’avanguardia. In qualità di partner ufficiale di criptovalute dell’SSCoffrirà opportunità uniche ai tifosi per interagire con il club attraverso il mondo in crescita delle criptovalute.