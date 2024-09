Generalisti l’importanza di una formazione larga

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 27 settembre 2024) Secondo la definizione dello scienziato giornalista o giornalista scienziato David Epstein – autore per i tipi della Luiss University Press del libro “” – quelli che viviamo sono “tempi malvagi”. Nel senso che domina incontrastata l’incertezza e l’esperienza accumulata nel tempo, per quanto preziosa, può essere addirittura d’intralcio di fronte a problemi nuovi, mai affrontati in precedenza. In tempi malvagi l’aver imparato a fronteggiare una data situazione cento e mille volte finendo con l’acquisire una sorta di capacità automatica di reazione finisce col produrre disastri perché la risposta non sarà mai adeguata alla domanda che sfugge alla routine. È quello che è accaduto, per esempio, di fronte all’imprevedibilità del Covid dove anche gli esperti più esperti hanno brancolato nel buio.