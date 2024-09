Fiere di Umbertide blitz della Finanza Sequestrati oltre seimila prodotti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) La Guardia di Finanzia ha passato al setaccio ledi Settembre di, scoprendo chea merce di sufficiente o buona qualità numerosi banchi offrivano anche parecchia paccottiglia, per di più illegale. Lo hanno reso noto le Fiamme gialle, illustrando un’operazione (e non è la prima) avvenuta nei giorni scorsi durante la tradizionale manifestazione. Il compito di scoprire i furbetti del marchio falso è toccato ai finanziericompagnia di Città di Castello, che tra le bancarelle dellehanno sequestrato 2.000 articoli contraffatti, recanti, tra l’altro, noti ed accattanti brand quali Adidas e Nike per un valore di23.000 euro. A questi si sono aggiunti4.000non sicuri e pericolosi quali anelli, bracciali, collane ed orecchini, privi delle informazioni minime per utili alla sicurezza del consumatore.