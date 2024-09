Cittadinanza Soumahoro | Bene referendum ma con pdl interveniamo su altri requisiti

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 27 settembre 2024) Aboubakar, deputato del Gruppo Misto, a margine della conferenza stampa alla Camera dei Deputati sulla sua proposta di legge sulla: “La proposta pone al centro il diritto per chi nasce, cresce e risiede in Italia di essere italiano” dichiara. “In più i 10 anni richiesti dall’attuale legge vengono ridotti a 4 anni, per un motivo molto semplice: se una cittadina rumena, decide di fare domanda per laitaliana, le bastano 4 anni di residenza, mentre a una cittadina del Marocco, dell’Ecuador o del Senegal, vengono richiesti 10 anni di residenza.