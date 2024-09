Cervo travolto da veicoli in autostrada | feriti lievi e animale deceduto

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 27 settembre 2024) Teramo - Incidente notturno sull’A24, undi 150 kg perde la vita e i conducenti riportano solo ferite superficiali. Nella notte tra il 26 e il 27 settembre, due auto sono state coinvolte in un incidente lungo l’A24, nei pressi dello svincolo di Torano, in direzione di Teramo. L’evento ha avuto luogo intorno alle 3 del mattino, quando undi circa 150 chilogrammi ha attraversato la carreggiata, causando l’investimento dell’da parte dei. Nonostante il violento impatto, i conducenti hanno riportato solo ferite. La carcassa delè stata recuperata nel corso della mattinata, mentre la poliziale si è occupata dei rie della gestione della situazione. Secondo le indagini preliminari, ilsarebbe riuscito a superare le reti di recinzione che delimitano l’, un fatto che non è isolato.