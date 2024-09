Calcio femminile | la Serie A accoglie il primo big match Fari puntati sulla Roma

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) Sale l’attesa nellaA 2024-2025 di, massimo Campionato italiano giunto alla sua quarta giornata, contrassegnata per l’occasione dalbigdella stagione che vedrà confrontarsi la Juventus e la Fiorentina (d’inizio alle 18:00 di lunedì 30 settembre). Si tratta senza troppi giri di parole delle due compagini più in forma del momento. Entrambe hanno infatti compiuto fino a questo momento un percorso netto mettendo a referto tre vittorie su tre. Tuttavia il favore del pronostico pende dalla parte delle bianconere, forgiate dal travolgente doppio successo in Champions contro il PSG. Decisamente più complicata invece l’avventura della Viola, costretta a cedere il passo a Wolfsburg prendendo complessivamente dodici reti tra andata e ritorno.