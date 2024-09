Usa nuove richieste sussidi disoccupazione -4 000 a 218 000

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 26 settembre 2024) Roma, 26 set. (askanews) – Negli Stati Uniti, il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto idi, nella settimana terminata il 21 settembre, è diminuito di 4.000 unità a 218.000 (seasonally adjusted), secondo quanto riportato dal dipartimento del Lavoro; le attese erano per un dato a 223.000. Il dato della settimana precedente è stato rivisto a +222.000. Nel pieno della pandemia, gli Stati Uniti avevano registrato un massimo di 6,9 milioni disettimanali. Il numero complessivo dei lavoratori che ricevono idi– relativo alla settimana terminata il 14 settembre, l’ultima per la quale è disponibile il dato – è aumentato di 13.000 unità a 1.834.000 unità (seasonally adjusted). L'articolo Usa,-4.000 a 218.000 proviene da Ildenaro.it.