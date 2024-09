Scarpe da ginnastica e pantaloni leggere per scalare il Cervino | due alpinisti rischiano la morte per ipotermia l’operazione di soccorso dura 14 ore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Si sono avventurati sulcon indossodatroppo leggeri e hanno rischiato laper. Questo quanto accaduto a duevietnamiti che sono stati soccorsi dopo un’operazioneta 14 ore. Senza gli sforzi dei soccorritori non sarebbero sopravvissuti alle dure condizioni e sarebbero morti per il freddo, fa sapere la compagnia elicotteristica elvetica Air Zermatt. Sono stati i due a dare l’allarme lunedì mattina, intorno alle 7, comunicando di essere in difficoltà ma il maltempo che imperversava in quel momento impediva un intervento sia in elicottero sia via terra. Alle 13 tre specialisti della stazione didi Zermatt sono stati portati dalla società degli impianti di risalita fino a quasi 2.600 metri di quota e da lì hanno proseguito a piedi, esposti a neve, vento ghiaccio e nebbia.