Roma 42enne violentata tra i rifiuti di Porta Pia Il drammatico racconto | Nessuno si fermava

(Di giovedì 26 settembre 2024) Aggredita nel sottopasso diPia a, vicino a via Veneto, laha raccontato cos’ha subito. Attorno a lei solo indifferenza Minuti da incubo quelli vissuti nella notte tra domenica e lunedì da unanel sottopasso diPia, vicino al centro della Capitale. Mentre camminava è stata bloccata alle spalle, quindi trascinata nel sottopasso e qui è stata brutalmente. Sebbene oggi il presunto aggressore sia in stato di arresto, l’angoscia per ciò che ha vissuto non passa: ecco il suo. 42Pia: ilshock di cosa ha subito (cityrumors.it / ansafoto)na di nascita, lastava rientrando a casa dopo aver trascorso una bella serata in compagnia delle amiche. La direzione era quella della stazione Termini, dove avrebbe preso un bus che l’avrebbe rita nella zona in cui risiede.