Riassunto | Lanciata la nuova versione di G2N Nova Anonymous Payroll

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 26 settembre 2024) Mercans, leader nella tecnologia del ruolo paga, lancia un’architettura per la privacy dei dati che trasformerà il settore per il suo motore del ruolo paga di livello globale G2N. LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Mercans ha integrato importanti miglioramenti tecnologici nella sua piattaforma SaaS per il ruolo paga G2Nall’avanguardia. Ladi G2N– che include funzionalità intive che consentono ai clienti di definire e controllare i processi e le metodologie di anonimizzazione e deanonimizzazione dei dati presenti nel ruolo paga – sfrutta l’IA per identificare dati personali negli elementi in ingresso del ruolo paga, anonimizzare i dati sensibili prima che vengano trasferiti e deanonimizzarli sull’infrastruttura del cliente.