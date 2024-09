Peppe Di Napoli ha un tumore | come lo ha scoperto e le parole prima dell’operazione

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il pubblico italiano ha avuto modo di conoscereDiin occasione dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi e in queste ore il pescivendolo più amato di TikTok è tornato al centro dell’attenzione per un fatto tutt’altro che positivo. Sul suo profilo social, non a caso, l’ex naufrago ha rivelato di avere une di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico. Immediata la reazione degli utenti social, nonché dei suoi fan, che non hanno esitato a mandargli un caloroso in bocca al lupo.Diha unSono ore di forte apprensione perDi, ex naufrago dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi nonché pescivendolo star di TikTok. Il motivo riguarda la sua salute: “Mi ritrovo qui dal nulla in un ospedale. Non è proprio il luogo adatto per me, tutto così silenzioso e sistemato, domani dovrò affrontare il mio primo intervento”.