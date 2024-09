Formisano | Mi auguro che si lavori sul Maradona

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 26 settembre 2024) Alessandro, dirigente sportivo ed ex Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Il focus del suo intervento è stato lo Stadio. Di seguito le sue parole.: “Nuovo stadio a Napoli? Bisogna trovare un accordo tra Comune di Napoli e SSC Napoli“ Così il dirigente Sportivo: “Nuovo stadio a Napoli? Bisogna trovare un accordo tra Comune di Napoli e SSC Napoli, l’impianto di Fuorigrotta ha una serie di vantaggi, ma ha bisogno di tanto impegno. Da ciò che leggo credo ci sia reciprocamente interesse e volontà, in questi giorni c’è la notizia che deve fare da monito, quella di Milano che ha perso la finale della Champions. C’è un impatto economico diretto ed indiretto che vale decine di milioni di euro. Tutto l’impatto che non si vede, di giornalisti, di camper di regia che comunque fanno parte dell’indotto.