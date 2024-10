Aleph-tales.it - “Enlightenment”: uno spettacolo di luci immersive sulle Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi

(Di giovedì 26 settembre 2024) In questi giorni la città di Milano è in fermento. Camminando per le vie del centro si respira un’aria nuova, ancor più internazionale e vivace: visitatori e turisti giungono da ogni parte del mondo per partecipare agli eventi della Milano Fashion Week 2024-25 (17-23 Settembre 2024), la Settimana della Moda milanese, che ogni anno riserva