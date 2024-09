Coppa Italia 2024 2025 il Napoli sbriga la pratica Palermo | agli ottavi contro la Lazio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ilcala la cinquina, batte ile voladi finale della. Allo stadio Diego Armando Maradona i ragazzi di Antonio Conte incanalano la partita dopo pochi minuti grazie alla doppietta di Ngonge e poi dilagano nella ripresa anche per via dell’espulsione di Vasic.di finale ilse la vedrà con ladi Baroni allo stadio Olimpico. IL TABELLONE AGGIORNATO DELLAIlva in campo con quasi tutte le seconde linee: Caprile in porta, in difesa Mazzocchi, Marin, Juan Jesus e Spinazzola, a centrocampo l’infaticabile Lobotka affiancato da Gilmour, sulla fasce David Neres e Ngonge e Raspadori dietro a Simeone. La partita si mette bene per i padroni di casa visto che al settimo minuto Ngonge lascia partire un tiro non irreprensibile che beffa Sirigu, l’esperto portiere commette un grave errore: 1-0.