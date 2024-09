Caressa | I 30enni dell’Inter concentrati più sull’Europa che sull’Italia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 26 settembre 2024)ritiene la Champions League un fattore determinante in questa stagione di Serie A. E fa l’esempio. INFLUENZA EUROPEA – Sul suo canale YouTube, Fabiocommenta l’ultimo turno di Serie A e parla così: «È un campionato di difficile interpretazione ed è perennemente influenzato dalla Champions League. È il casoe dell’Atalanta, che hanno sprecato tantissime energie fisiche e nervose contro Manchester City e Arsenal, perdendo le rispettive gare con Milan e Como. Ho l’impressione che isiano piùche sulla Serie A. So che la società è intervenuta, ma è una questione psicologica. La Champions League porta via un sacco ed è un problema difficile recuperabile. Può portare tante sorprese, non sarà un campionato con una/barra due dominatrici».