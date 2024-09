X-Men ’97 bisognerà aspettare più del previsto per la seconda stagione

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 25 settembre 2024) X-Men ’97,più delper laNelle ultime settimane, X-Men ’97 ha fatto notizia per tutti i motivi sbagliati. La serie non è riuscita a vincere l’Emmy per la migliore serie Animata (perdendo contro Blue Eye Samurai di Netflix) e l’ex showrunner Beau DeMayo continua a condividere affermazioni dannose sui Marvel Studios dopo il suo licenziamento. Indipendentemente da ciò, la serie è stata un successo di critica e i fan rimangono impazienti per lasfortunatamente, un nuovo report di Nexus Point News rivela che X-Men ’97 non tornerà sulla piattaforma di streaming prima del 2026. X-Men ’97 non tornerà sulla piattaforma di streaming prima del 2026 Si dice che ciò sia il risultato di “modifiche apportate alla storia e alle sceneggiature“.