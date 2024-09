Tim Howard durissimo su Guardiola | La rovina del calcio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Barcellona, 25 settembre 2024 – Timnon ci sta: secondo lui, Pep, uno dei migliori allenatori didella storia, hato il gioco del. Nel famoso podcast It’s Called Soccer condotto dagli ex giocatori Jamie Carragher e Gary Neville, l’ex portiere dell’Everton e della nazionale statunitense ha voluto lanciare un messaggio forte nei confronti del tecnico del Manchester City. È innegabile che dall’avvento diil gioco delsia cambiato: sono in tanti gli allenatori ad aver preso spunto dalle sue tattiche, a partire dal possesso palla intenso per arrivare al “falso nove”, passando per la costruzione dal basso e l’uscita palla al piede da tutte le situazioni di pressing. Insomma,ha insegnato che tutti possono giocare un “posizionale”, ma non è così, non tutti possono permettersi di farlo.