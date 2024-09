Sirci rialza la Supercoppa | Doppia gioia la squadra ha dimostrato continuità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Gli sportivi amanti della pallavolo si daranno oggi appuntamento nel tardo pomeriggio per andare a conoscere da vicino la Sir Susa Vim Perugia reduce dalla vittoria nellaitaliana. Un successo nella prima competizione della stagione che ha ulteriormente aumenta la curiosità della gente e surriscaldato i tifosi. E poi c’è l’effetto Ishikawa, fattore non indifferente che sta spostando l’ago della bilancia verso l’estero con tanto seguito da parte dei sostenitori giapponesi. E non sembra un caso che per rinforzare l’interesse proveniente dal Sol Levante oggi la presentazione dellasarà alle 18 circa alla concessionaria Toy Motor di via Corcianese. Il club dei block-devils è euforico in queste ore per aver trionfato nel prestigioso appuntamento e centrato il quindicesimo trofeo della sua storia.