Riprendono i lavori al molo di levante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il porto di Bellaria prende il largo. Sono ricominciati lunedì iper il prolungamento di 80 metri deldi. Le operazioni erano iniziate già prima dell’estate, interrotte per la stagione turistica ed ora ricominciati per continuare fino alla fine del progetto, attesa entro l’anno. "Come da programma dovevamo ricominciare iin questi giorni e così è stato – esulta il sindaco Filippo Giorgetti –. Lunedì abbiamo posato le boe di segnalazione e oggi (ieri ndr) sono arrivate le pietre che verranno sistemate a delineare la struttura della camminata". La strada è ancora lunga, ma la fine dell’intervento da 2.4 milioni di euro sembra sempre più vicina. "Come da programma ci aspettano ancora sei settimane di lavoro per sistemare tutti i massi – riprende Giorgetti –. Poi si andrà ad ultimare la passeggiata. Entro la fine del 2024 sarà tutto concluso".